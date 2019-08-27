Fenerbahçe'de fedakarlıklar sezonu

Başakşehir maçında galibiyet golünü atan Nabil Dirar, Fenerbahçe'deki fedakarlığın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma için Samandıra'da cuma akşamı kampa giren Faslı oyuncu, bu esnada kızının evde oynarken dirseğini kırdı haberini aldı. Dirar, eşinin Belçika'da olması nedeniyle kızıyla bizzat ilgilenmek durumunda kaldı. Kamptan sağlık ekibinden Ata Özgür Ercan ve Saruhan Kahraman ile birlikte ayrılan oyuncu, sabaha kadar hastanede kızının yanında kaldı.

ALİ KOÇ'TAN FASLI YILDIZA ÖZEL TEŞEKKÜR

Sabaha karşı tekrar kampa katılan Dirar, maçta takımın en fazla koşan (12 bin m.) oyuncusu olması yetmezmiş gibi, bir de galibiyet golünü atan isim oldu. Faslı yıldız kamptayken, Başkan Ali Koç minik kızın durumuyla dakika dakika ilgilendi. Baba kızı görüntülü görüştürdü. Maç sonunda Koç, Dirar'a sarılarak "Yaptığın bizim için çok özeldi. Böyle fedakarlıklar zaferleri daha değerli kılar. Sana çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2017'de Fenerbahçe'ye Fransız ekibi Monaco'dan geldi. 3 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2020'de bitecek

Sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda 29 Süper Lig maçında 2278 dakika sahada kaldı. 4 gol, 8 asistlik katkı sağladı

Ekim 2018'de disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Ersun Yanal'ın gelişi sonrası devre arasında affedildi.

2017-18 sezonunda 16 lig maçında görev yaptı. Bu karşılaşmaları 1 gol, 4 asistle tamamladı.

Afrika Kupası'nda Fas Milli Takım forması giyen Nabil Dirar bu sezona 2'de iki yaparak başladı. 180 dakikaya 2 gol sığdırdı.

İKİNCİ GOLÜ KULÜBEDEN GELENLER ATTIRDI

Fenerbahçe sezona 2'de 2 ile başlarken, futbolcuların yaptıkları fedakarlıklar ve takım olgusu her yönüyle dikkat çekiyor. 2.5 milyon Euro'dan feragat edip yeni sözleşmeye imza atan Alper Potuk, sonradan girdiği Başakşehir maçında atılan ikinci gol öncesi topu kaparak atağı başlatan isimdi. Sürekli ayrılacağı dedikoduları çıkan Zajc, Ferdi'ye verdiği pasla asistin asistini yaptı. Formayı kapmak için sezon başı bir hayli mücadele eden, ilk hafta attığı golle bu takımda olmak istediğini gösteren Ferdi, Başakşehir karşısında ise sonradan oyuna girerek galibiyeti getiren asiste imza attı.