Gazişehir Gaziantep'ten siftah

GEÇEN hafta F.Bahçe'ye 5-0 yenilen ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1'le geçip 3 puanla tanıştı. 28'de Ankara ekibinin savunmacısı Ahmet Oğuz, Kayode'yi düşürünce kırmızı kart gördü. 32'de savunmanın hatasını affetmeyen Kayode, topu ağlara gönderdi: 1-0. 33'te Güray'ın, Polomat tarafından düşürülmesinin ardından VAR penaltıya hükmetti. Polomat da kızarınca G.Birliği 9 kişi kaldı. Penaltıyı Kayode gole çevirdi: 2-0. Ev sahibi ekip Güray Vural ve Oğuz'la farka koşarken, G.Birliği ikinci hafta da puanla tanışamadı.

Gençlerbirliği 38. dakikada 9 kişi kalınca maç erken koptu. Gazişehir Gaziantep ligdeki ilk 3 puannı dört golle aldı.