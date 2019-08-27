Lemina için top artık başkan Orman’da

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta transfer döneminin bitimine sayılı günler kala transfer çalışmaları devam ediyor.Beşiktaş haricinde talibi olmayan ve İngiliz ekibinde kadroda yer bulamayan 25 yaşındaki Gabonlu futbolcu siyah-beyazlılara,yanıtı verdi. Bu arada transfer komitesi, başkan Orman'ın önüne bir isim daha getirdi. Lille'de forma giyenkiralık olarak alınabileceği bilgisi verildi. Orman'ın iki isim arasında yapılacak değerlendirme sonrası kararını vereceği kaydedildi.