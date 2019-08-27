SABAH Serbest Kürsü: Radamel Falcao değil, Galatasaray büyüktür

GÜRCAN BILGIÇ: Bir oyuncunun gelmesiyle her şeyin değişeceğine inanıyorlarsa, bunu Fatih hocanın da kendisine güvensizlik olarak algılaması gerekir.

Bir oyuncunun gelmesiyle her şeyin değişeceğine inanıyorlarsa, bunu Fatih hocanın da kendisine güvensizlik olarak algılaması gerekir. LEVENT TÜZEMEN: Medyada her gün çıkan Falcao manşetleri Galatasaraylı oyuncuları olumsuz etkiledi. Kolombiyalı golcü gelirse dilerim ki takımdan yeterli desteği alır.

Medyada her gün çıkan Falcao manşetleri Galatasaraylı oyuncuları olumsuz etkiledi. Kolombiyalı golcü gelirse dilerim ki takımdan yeterli desteği alır. MURAT ÖZBOSTAN: Eğer sarı-kırmızılı ekipte top oynayıp dünya kadar para alan futbolcular, Falcao gelecek diye etkileniyorlarsa o zaman vah Galatasaray'ın haline!

SORULAR:

1. G.Saray, ligde iki maçında istediği sonuçları alamadı. Taraftar, 'Falcao' diye bağırıyor. Falcao süreci G.Saray'a zarar mı verdi?

2. Fenerbahçe ligde ikide iki yaptı. Takıma daha Gustavo ve Adil Rami de katılacak. Gelinen noktayı analiz edersek teknik direktör Yanal neleri başardı?

3. Beşiktaş, takımın sembol oyuncularından olan Quaresma'yı kadro dışı bırakarak kendisine takım bulmasını istedi. Sizce bu hamle doğru mu?

4. Avrupa'da fırtına gibi esen Trabzonspor ligde de kazandı. Takımda eksikler var mı?

5. Hakemler yine hatalar yapıyor. Bu hafta VAR olmasa Mete Kalkavan, G.Saray'da Seri'ye kırmızı kart vermeyecekti. Trabzonspor'un penaltısı verilmedi. Ne diyeceksiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Taraftarın aklında hep Falcao var. G.Saray, Nzonzi ve Seri transferlerinde sergilediği gizlilik politikasını maalesef Falcao sürecinde gösteremedi. Yazılı ve görsel medyada her gün, "Anlaşma oldu. Falcao bugün geliyor, yarın geliyor" manşetleri bence G.Saraylı oyuncuları da olumsuz etkiledi. Sonuçta iki maçta sahaya çıkan takımın oyuncularının çoğu iki sezondur şampiyonluk yaşıyor, kupalar kazanıyor. Oyuncular zihinsel olarak kendilerini Falcao'nun gerisinde kalmış gibi hissettiler. Sonuçta Falcao gelse bile takımın bir parçası olacak. Kolombiyalı golcü G.Saray'a gelirse dilerim, takımdan yeterli desteği alır

MURAT ÖZBOSTAN: Falcao niye Galatasaray'a zarar versin? Sadece sürecin yönetilmesinde sıkıntı oldu. Eğer G.Saray'da top oynayıp dünya kadar para alan futbolcular, Falcao gelecek diye etkileniyorlarsa o zaman vah Galatasaray'ın haline! Galatasaray yaptığı açıklamalar ile süreci yönetemedi. Yoksa her şey çoktan bitmişti. Şimdi verecek 5 milyon Euro'yu alacak Falcao'yu, yapacak bir şey yok.

GÜRCAN BİLGİÇ: Taraftarı bir aydır Falcao rüyasıyla yatağa sokarsanız, böyle bir tepki almanız da normal. Galatasaraylıların isyanı aslında kulübün yönetilme şekline ve sahadaki performansına. Bir oyuncunun gelmesiyle her şeyin değişeceğine inanıyorlarsa, bunu Fatih hocanın da kendisine güvensizlik olarak algılaması gerekir. Pahalı bir oyuncunun peşindeyseniz, bu arada takımdakilerin de ödemelerini aksattıysanız, psikoloji bozulur. Her maç kırmızı çıkıyor. Takımın önemli oyuncuları sorumluluk almıyor. Falcao, Abdurrahim Albayrak'ın sorunu, Galatasaray'ın saha içinde ve dışında daha ciddi problemleri var.

FATİH DOĞAN: Galatasaray yönetimi, Falcao'da büyük bir hata yaptı. Lig başlamadan Falcao gündeminin yanlış yönetildiğini ve bunun bedelini G.Saray takımının ödeyebileceğini yazmıştım, Falcao'nun gereğinden fazla şişirilmesi sadece futbolcuların ya da takımın değil yönetimin de kimyasını bozdu. Yönetimin yapmış olduğu birçok transfer, Falcao'nun gölgesinde kaldı. Falcao ile bir çuval incir berbat edildi. Şimdi birileri diyor ki transferin son günü Falcao getirilir, dertler biter. Bu da çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü gerek Abdurrahim Albayrak'ın verdiği fotoğraf gerekse G.Saray'ın bu transfere mahkum görüntüsü inisiyatifin Monaco'nun eline geçmesine neden oldu. Bu saatten sonra Falcao gelse bile ekonomik maliyeti G.Saray'ın yükü ve kamburu olmaya namzettir. Diagne'nin resti ve krizi de Falcao yanlışının KDV'sidir.

F.BAHÇE'DE HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR

BİLGİÇ: Ersun Yanal'ın önde oynama isteği ve bunu gerçekleştirecek karakteri ve gücü taşıyan futbolcularla başardıkları ortada. İki maçta yedi gol attılar. Başakşehir maçında, dört oyuncu kendi mevkilerinde oynamıyordu. Transferin sarkması ve sakatlıklar yüzünden yaşanan mecburiyetlere rağmen kazanmaya devam ettiler. Burada Emre Belözoğlu'nu "joker" olarak kullandı Ersun hoca. Tecrübeli oyuncu, hem sahada hem de Samandıra'da müthiş bir liderlik ortaya koyuyor. Gustavo ve Rami ile defansif problemlerini de çözerlerse, "karar veren takım" olurlar.

ÖZBOSTAN: Ersun Yanal istediği oyun sistemini kurmaya başladı. Pes etmeyen, koşan, mücadele eden… Daha takviyeler olacak. Yeni bir ekip kuruluyor. Gelecek olan futbolcularla sıfırdan bir takım olacak. Kalite kelimesini artık Fenerbahçe için kullanmaya başlayabiliriz.

TÜZEMEN: Gustavo da Adil Rami de çok kaliteli oyuncular ve F.Bahçe'de kriz yaşanan yerlere çözüm olurlar. Ancak bir takımı eğer ilk 11'de oynayacak oyunculardan oluşturursanız sıkıntılar yaşanabilir. Örnek; Beşiktaş… Medel, Negredo, Lens üçlüsü ilk 11 oyuncusu olmalarına rağmen kadro şişkinliğinden dolayı kulübede oturmak zorunda kalmışlar ve Şenol Güneş ile sorun yaşamışlardı. Şimdi aynı tehlike F.Bahçe'nin kapısında. Genellikle şampiyonluğa giderken Yanal ve Güneş gibi hocalar, derin kadrolarla değil yönetebilecekleri kadrolarla teknik adamlık yapmak isterler. Gustavo ve Adil Rami takıma katılınca oynamayan oyuncular ilk 11'de görev yapabilecek isimler olduklarından dolayı Yanal'ın başını ağrıtabilirler. Çünkü bu F.Bahçe, takım oyununu mükemmel bir disiplin içinde oynuyor, yardımlaşmayı üst düzeyde tutuyor, herkes taşın altına elini sokuyor. Bazen şöhretli oyuncular 'kaş yaparken göz çıkarmak ortamı' yaratabilir.

DOĞAN: F.Bahçe'nin en büyük hatası övgüyle yerginin orantısız kullanılmasıdır. F.Bahçe'nin bu galibiyetleri abartılmamalı. Sol bekte Hasan Ali'nin tam randımanlı dönüşünün en az 4 ay alacağını öğrendim. O yüzden sola mutlaka takviye şart. Muriç de alternatifsiz bırakılamaz. F.Bahçe'nin Ben Arfa gibi bir kanat forvete ihtiyacı var.

TRABZON SAHAYA KARAKTER KOYDU

BİLGİÇ: Hücum kalitesi ve etkinliği olarak çok değerli bir takım Trabzonspor. Ama orta saha dengesinde eksiklikler yaşıyor ve bu durum geçiş oyununu iyi yapanlar karşısında defansta hataları getiriyor. Malatyaspor'u yendiler ama ilk 45'te kendi sahalarında savunma yapmak zorunda kaldılar, kendi oyunlarını kabul ettiremediler. Obi Mikel'in form tutması bu yüzden çok önemli. Zamana ihtiyaçları var ve gelişecekler. Sonuçta 16 maçtır yenilmeyen bir takım var. Bu bir karakterdir.

DOĞAN: Türkiye'nin en verimli iki beki Novak ve Pereira'ya sahip olan Trabzonspor'un göbekteki stoperlerinin daha iyi olması gerekiyor. Her mevkisini çok iyi hale getirmiş Trabzonspor'un, stoper tandemindeki performansı yol haritasında etkili olacak. Obi Mikel henüz hazır değil. Obi Mikel-Sosa denemesi hem orta saha hem de defansı zaafiyete uğrattı. O yüzden Karaman, Parmak ve Sosa ikilisine döndü. Burada belirleyici olan Parmak'ın oynaması, yanına Obi Mikel'in monte edilip Sosa'nın önde serbest oyuncu olarak Trabzon'a liderlik etmesi daha verimli olacaktır.

TÜZEMEN: Futbolda kadro istikrarı önemlidir. Trabzonspor, Yusuf Yazıcı gibi bir oyun liderinin eksikliğini hissetse de Ünal Karaman, istikrarlı bir kadroyu yakaladı. Ancak mevcut 11'in kulübede yedekleri yok. Yani Ünal hocanın elinde sakatlık ve cezalı oyuncular olduğunda alternatif isimleri yok. Sturridge ligi sarsacak bir transfer. Tribünleri ayağa kaldırır, Trabzonspor'un golcü bir takım olmasını sağlar. Bütçe yeterliyse 10 numara konusunda nokta bir transfere ihtiyaç var.

ÖZBOSTAN: Malatya gibi ligin diri ve kaliteli ekibi karşısında alınan bu galibiyet çok anlamlı. Trabzonspor'un önünde uzun bir yol. Hemen havaya girecek bir durum yok, bir kere bunun altını çizelim. En çok Jose Sosa'yı beğeniyorum. Tam bir kaptan gibi. Lider bir isim oldu. Takımı, camiayı sahipleniyor. Ruhu var, hissi var Trabzonspor için.

YA QUARESMA KULÜP BULAMAZSA!

ÖZBOSTAN: Beşiktaş durup dururken yeni bir kriz daha yarattı. Quaresma'yı sezon başı gönderseydiniz o zaman. Benim için bir kayıptır. "Ben gitmem" derse ne olacak ki öyle diyor şu anda... Fulya'da idmana çıkmayı da sorun etmez. Ve 1.75 milyon Euro'yu çatır çatır alır. Umarım sorun çözülür.

TÜZEMEN: Beşiktaş yönetimi keşke sezon kampı öncesi Quaresma sorununu çözseydi. Quaresma bence gönderilmekten ziyade takım içinde tutulmalı ama oyuna sonradan girme konusunda ikna edilmeli. Çünkü Avrupa'da, ligde ve kupada Quaresma'nın tecrübesine, kaliteli ortalarına Beşiktaş'ın mutlaka ihtiyacı olacaktır.

DOĞAN: Beşiktaş yönetimi geleceğin planlamasını yapıyor. Yüksek maaşlı bütün oyuncular sözleşmeleri nazarınca gönderiliyor, kalanlar da gönderilecek ya da maaşları indirilecek. Medel, Bologna ile anlaştı. Quaresma ve Lens ile de ayrılma kararı alındı. Önümüzdeki sene sırada Vida, Caner ve Gökhan var. Quaresma'nın gönderilme kararının maaş skalasından ziyade iki sebebi daha var. Birincisi takımı gençleştirmek, ikincisi ise takımda bazı arkadaşları tarafından sahiplenilmemesi. Eğer Q7 gönderilemezse bir yıl boyunca maaşını alıp alt yapıda koşar.

BİLGİÇ: Böyle bir oyuncuyu oynatmayacaksanız, göndereceksiniz. Çünkü Querasma gibi bir fenomeni yedek oturtamazsınız. Gündemi kaplayacağı için takım da hoca da rahat edemez. Avcı, kalitesi düşen takım kadrosunu sistem ve taktik disiplin ile hedefe yöneltmek istiyor. Hızlı paslaşma ve oyuna süreklilik getirmenin peşinde. Querasma hem bu formülün içinde değil hem de eski Querasma değil.



Trabzonspor-Y.Malatya maçında Ekuban'a verilmeyen penaltı tartışma yarattı.



G.Saray-Konya karşılaşmasında Diagne'nin koluna gelen topta penaltı beklendi.

CAM GİBİ PENALTIYI GÖRMÜYOR

MURAT ÖZBOSTAN: Hakemler vasat yine. Yeni MHK'nin yeni bir şeyi yok yani. Galatasaray maçında VAR olmasa kırmızı kart karambole gidecekti. Trabzonspor'un maçında penaltıyı göre göre vermedi. Hakemin kaç metre önünde, cam gibi net. Hadi gözünden kaçtı, VAR nerede? Gitmiyor. Şimdi Koray Gençerler ve VAR hakemleri ceza alacak mı?

GÜRCAN BİLGİÇ: Zaten yıllardır bunlarla yaşıyoruz. Şimdi en aza indi. FIFA maçı hakemin yönetmesini istiyor. Takdir hakkına saygı duyulmasını istiyor. Bu haftaki yorum farkları hata değil, iyi-kötü hakem farkını anlamamızı sağlayan gerçekler. Bence ilk iki hafta en az hakemleri konuştuk. Bu da iyiye işaret. Hatalardan sıyrılıp, karar istikrarı ve standardını fark edip desteklersek, sezonu da futbol konuşarak geçiririz.

LEVENT TÜZEMEN: VAR devreye girdikten sonra artık hakemlerin hatalarının telafisi olması gerektiğini düşünüyorum. VAR'ı yönetecek hakemlerin oyun kurallarını iyi bildiğine inanıyorum. Ama karar verme ve pozisyon konusunda yeterli olmadıklarını hissediyorum. VAR'da görev yapabilecek hakemler sık sık bence değişmemeli. Tecrübeli, bilgili, kararlı ve meslek yaşamında başarılı olmuş insanlar VAR'ın başına oturmalı.

FATİH DOĞAN: İyi yönetimler, yeni yüzler biraz içimizi ferahlatsa da ilk haftalarda görülen hatalar tedavi edilmezse bu MHK'nin de geçen senekilerden bir farkı kalmaz. Yıkıcı eleştiri için erken ancak yapıcı eleştiri şart. G.Saray maçında Mete Kalkavan gözünün önündeki Seri'nin sert faulünü sarı kartla geçiştiriyor, VAR uyarısıyla hak ettiği kırmızı kartı gösteriyor. Hakem hata yapabilir ama gördüğünü çalmaktan korkarsa gücü olan kulüpler algı manipülasyonlarına başlar.