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, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri…

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek. Bu sezon gerçekleştirdiği transferlerin aksine iyi bir performans sergileyemeyen ve iki hafta oynanan lig maratonunda sadece 1 puan alabilen Galatasaray, bir yandan da Radamel Falcao transferini sonlandırmak için uğraşıyoruz. Şampiyonlar Ligi kuralarının çekilmesine kısa bir süre kala ise, sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere pek çok futbolsever ‘’ ve ‘ saat kaçta’ şeklinde aratmalar yapıyorlar. İşte o soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:36
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri…

UEFA'nın bir numaraları organizasyonu falan ve dünya kulüplerinin yarışacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl temsilcimiz Galatasaray yarışacak. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olması nedeniyle, ülkemizi uluslararası arena da temsil etme şansı elde eden Galatasaray'ın Kupa 1'deki rakipleri merak ediliyor. Grup aşamasından başlayacak olan Galatasaray, 4. Torbadan çekilişe katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? İşte bu soruların yanıtları…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda temsil edecek olan Galatasaray'ın da yer alacağı kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;

1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund

2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk

3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg

3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova

4. TORBA: Lille, Atalanta

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri…
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