Trabzonspor AEK maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?

Bu sezon çok iyi bir başlangıç yapan ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Trabzonspor, ilk maçını 3-1 kazandığı AEK mücadelesinin rövanşına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa Ligi grupları öncesindeki son karşılaşmaya oldukça avantajlı bir şekilde giren fırtına da maç öncesi hazırlıklar tamamlandı. Peki, Trabzonspor AEK maçı ne zaman oynanacak? Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte bu soruların yanıtları…

TRABZONSPOR AEK MAÇI NE ZAMAN? TRABZONSPOR AEK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile AEK karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Heyecanın oldukça yüksek olacağı mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇI 3-1 TRABZONSPOR KAZANMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanırken, karşılaşma ile ilgili futbolseverlerin de heyecanı arttı. İlk maçı deplasmanda Ekuban'ın attığı 3 golle, 3-1 kazanmayı başaran Trabzonspor sahasında seyirci avantajı ile birlikte turu geçmek istiyor.