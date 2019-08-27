Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

Avrupa Ligi'nde AEK'yı deplasmanda 3-1 yendikten sonra ligde de Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordomavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Altı aydır mağlubiyet görmeyen Trabzonspor, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

mraniyespor maçının ardından ligde 11 haftada 8 galibiyet ve 3 beraberlikle sezonu kapatan Trabzonspor yeni sezona da fırtına gibi başladı. Hazırlık, Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere oynadığı 9 maçın 4'ünde rakipleri ile berabere kalan Karaman'ın talebeleri 5 karşılaşmayı da kazandı.

LİGDE DE YENİLMİYOR

Trabzonspor, ligde de son yenilgisini Şubat ayında aldı. 16 Şubat'taki 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından bordo-mavili takım, 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu seride 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Trabzonspor, sahasında da 6 lig, 1 Avrupa kupası olmak üzere 7 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.

STURRİDGE SAHAYA İNDİ

TRABZONSPOR, Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü AEK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Hafif sakatlığı bulunan Sosa salonda çalışırken, Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanı koşuyla tamamlarken diğer futbolcular yarı alanda pas çalışması yaptı.

Yeni transfer Daniel Sturridge de, ilk idmanına çıktı. İngiliz oyuncu antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştıktan sonra soyunma odasına gitti. İdmanda kondisyon çalışması yapan oyuncuların ise antrenmanın son anlarında oldukça yorgun düştükleri görüldü.

TALİHSİZ OBİ MİKEL

Trabzonspor'un büyük beklentilerle transfer ettiği Obi Mikel, Kasımpaşa maçının ardından Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da şanssız anlar yaşadı. Kasımpaşa deplasmanında Aytaç Kara'nın, Malatya maçında da Eren Tozlu'nun şutları Nijeryalı futbolcuya çarparak yön değiştirdi ve golle sonuçlandı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Malatya'yı 2-1 yendi.