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: Diğer kulüpler bizi takip etsin

Başkanı Ağaoğlu, Türk futbolunda başarı için yol gösterdi: "Geçen sezonki idari, ekonomik ve sportif uygulamalarımız herkese örnek oldu. Pek çok kulüp bu doğrultuda hareket etti. Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Gençlere yöneldik."

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Ahmet Ağaoğlu: Diğer kulüpler bizi takip etsin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün dergisine verdiği röportajda ses getiren açıklamalar yaptı. Trabzonspor'un yeniden temellerinin atıldığını söyleyen Başkan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

¦ Kulüpte borcu sürdürülebilir hale getirdik. Tabii ki her şey dört dörtlük değil. Ama camianın gurur duyacağı Trabzonspor'un yeniden temellerini atıyoruz. Şu an işler rayına oturdu.
¦ Diğer kulüpler bizi takip ettikleri sürece Türk futbolunun geleceğini çok başarılı görüyorum. Biz, gelirimizden fazla harcama yapmadan, kendi öz kaynaklarımıza, altyapımıza, gençlerimize döndük.
PİYASADA GENÇ OYUNCU KALMADI
¦ Artık piyasada neredeyse genç oyuncu kalmadı, her kulüp ne kadar genç oyuncu varsa onlara yönelmeye başladı. 2018-19 sezonundaki hem idari hem ekonomik hem de sportif uygulamalarımız Türk futboluna örnek oldu. Pek çok kulübün de bu doğrultuda hareket ettiğini görüyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Yapılması gerekeni yaptık. Bu politikalarından taviz vermezlerse kulüpler, Türk futbolu 3-5 sene içerisinde Avrupa'nın en güçlü liglerinden biri olur.

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Ahmet Ağaoğlu: Diğer kulüpler bizi takip etsin
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