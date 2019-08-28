Daniel Sturridge, AEK'yı bekliyor

BORDO-MAVILI takım dünü izinli geçirirken yeni transfer Daniel Sturridge bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Taraftarların sahaya inmesini dört gözle beklediği İngiliz golcünün de yarınki AEK maçında forma giymeyi çok istediği ve bunun için çalıştığı öğrenildi. Fiziksel olarak bir eksiği olmayan ve tüm testlerden başarıyla geçen tecrübeli futbolcunun kadroya dahil edileceği bildirildi. Teknik direktör Ünal Karaman maçın gidişatına göre ikinci yarıda yıldız oyuncusuna şans vermeyi planlıyor. Öte yandan bu akşam son çalışmasını yapacak Trabzonspor'da Ünal Karaman 17.30'da basının karşısına çıkacak.

En son 4 Mayıs'ta oynadı

Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge, en son 4 Mayıs 2019'da Premier Lig'de Liverpool forması ile Newcastle United'a karşı 90 dakika oynamıştı.

AEK'nın yeni hocası Ivic

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK Atina teknik direktörlüğüne Ilija Ivic getirildi. Yunan ekibi, Ivic ile 2+2 yıllık sözleşmeye imza attı. AEK'da önceki gece Xanthi'ye kaybedince olaylar çıkmış ve hocası Miguel Cardoso kavuşmuştu.