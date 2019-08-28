Erzurumspor'da iki ayrılık

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Hakan Canbazoğlu ve sol bek Hakan Arslan ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Canbazoğlu ve Arslan ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu ile sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze yaptıkları hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle her iki oyuncumuza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz?." ifadelerine yer verildi.