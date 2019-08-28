Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi! Galatasaray, Falcao için Monaco ile bir araya gelecek!

Galatasaray'da Radamel Falcao transferi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray taraftarının uzun süredir yolunu gözlediği dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun transferi adeta yılan hikâyesine döndü. Son olarak İtalya basınında ortaya atılan iddia ise sarı kırmızılı taraftarı yeniden heyecanlandırmayı başardı. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray ile Monaco yöneticileri Çarşamba (bugün) günü bir araya gelerek Falcao transferi hakkında görüşecek. İşte Falcao transferi ile ilgili ayrıntılar…