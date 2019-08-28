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ile ilgili son dakika gelişmesi! , Falcao için Monaco ile bir araya gelecek!

’da ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Transferi yılan hikâyesine dönen ve yaklaşık 2 aydan uzun bir süredir gelip gelmeyeceği tartışılan Kolombiyalı yıldız ile ilgili belirsizlik sürüyor. Son olarak İtalya basınından ortaya atılan iddia Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte Galatasaray’ın Radamel Falcao transferi ile ilgili İtalya basınında ortaya atılan iddia…

Giriş Tarihi: 28.8.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 08:31
Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi! Galatasaray, Falcao için Monaco ile bir araya gelecek!

'da Radamel transferi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray taraftarının uzun süredir yolunu gözlediği dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun transferi adeta yılan hikâyesine döndü. Son olarak İtalya basınında ortaya atılan iddia ise sarı kırmızılı taraftarı yeniden heyecanlandırmayı başardı. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray ile Monaco yöneticileri Çarşamba (bugün) günü bir araya gelerek Falcao transferi hakkında görüşecek. İşte Falcao transferi ile ilgili ayrıntılar…

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Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi! Galatasaray, Falcao için Monaco ile bir araya gelecek!
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