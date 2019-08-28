Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'nin Riza Durmisi için son teklif 5 milyon Euro

'nin için son teklif 5 milyon Euro

Savunmayı Zanka ve Adil Rami ile sağlamlaştıran ancak sol bek için Aleksandar Kolarov düğümünü çözemeyen , Danimarkalı yıldız için Lazio ile yeniden masaya oturdu.

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Fenerbahçe'nin Riza Durmisi için son teklif 5 milyon Euro

Sol bek transferi için günlerdir uğraştığı Aleksandar Kolarov'da Roma'nın inadını bir türlü kıramayan Fenerbahçe rotayı yeniden Riza Durmisi'ye çevirdi. İtalyan basınındaki haberlere göre, sarı-lacivertliler Danimarkalı futbolcu için 4 milyon Euro bonservis teklifinde bulunurken, Lazio ise 5.5 milyon Euro talep etti.

KİRALIK GELİRSE BEDELİ 1 MİLYON EURO...

KIRALAMA durumunda ise Lazio yönetimi bu rakamı satın alma opsiyonu olarak düşünüp 1 milyon Euro kiralama ücreti istedi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, bu transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Daha önce İspanya'da da top koşturan 25 yaşındaki oyuncu Danimarka forması da giyiyor.

Durmisi geçen sezon Lazio?'da toplam 19 maçta oynadı, gol ve asist üretemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Riza Durmisi için son teklif 5 milyon Euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN