Haber Hattı

Artık rahat uyuyabilirsin Adebayor Kayserispor'da!

BAŞAKŞEHIR ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor'u renklerine bağlayan Kayserispor Kulübü ile sosyal medyada sürekli forvet isteyen bir taraftar arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Emre Sallanbaş adlı taraftarın Twitter'da, "3 gündür uyumuyorum. Lütfen artık forvet açıklayın" şeklindeki paylaşımına Kayserispor'un resmi hesabından, "Artık rahat uyuyabilirsin Emre. O burada!" cevabı verildi. Bu arada sarıkırmızılı takımın Cuma günü G.Saray ile oynayacağı maçın biletlerine taraftarlar ilgi gösterdi. Kayserili futbolseverler bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayağı kırılan Rizesporlu El Kabir ameliyat edildi

GEÇTIĞIMIZ hafta sonu oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında sağ ayak fibula kemiği kırılan Çaykur Rizespor'un Faslı oyuncusu El Kabir ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği bildirilirken, "Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı. Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi" ifadesine yer verildi.

F.Bahçe kaleci Carlos Kameni'den kurtuldu

FENERBAHÇE, uzun süredir kadro dışı kalan kaleci Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshetti. 35 yaşındaki Kamerunlu kalecinin İspanya'ya gittiği ve eski takımı Malaga ile masaya oturacağı bildirildi. 2017 yılında Malaga'dan transfer edilen sözleşmesi 2020'ye kaar devam eden Kameni, Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2.2 milyon Euro kazanıyordu.

Josef Sural davasında sürücüye şartlı tahliye

ALANYASPORLU Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun da yaralandığı kaza nedeniyle hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altıntaş, duruşmada yaptığı savunmada futbolcuların kendisinden 01.00'deki toplantı nedeniyle aracı hızlı kullanmasını istediklerini ancak kendisinin hız yapmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. MEHMET AL

Neymar için çılgın fatura

BARCELONA transfer etmek istediği Neymar için Fransa'ya çıkarma yaptı. Hem İspanyol hem de Fransız basını tarafından Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız için İspanyol ekibinden 100 milyon Euro ile birlikte Ousmane Dembele ve Nelson Semedo'yu istediği yazıldı. Barça cephesi ise PSG'ye alternatif bir teklif daha sundu. Buna göre Barcelona, Neymar'ı bu sezon için kiralayacak. Gelecek sezon ise bonservisine 170 milyon Euro ödeyecek. Yıldız futbolcuyu Real Madrid de istiyor.

Soner Aydoğdu, Göztepe'de

GÖZTEPE, Medipol Başakşehir'den Soner Aydoğdu'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Soner Aydoğdu'nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi. Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan 28 yaşındaki Soner Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor ve son olarak Başakşehir'de forma giydi.

Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın

TÜRKIYE Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası'nda Milli binici Senem Kibar Kadın Biniciler Kupası'nın sahibi oldu. Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen 4 farklı kategorinin yer aldığı, 250 at ve binicinin katıldığı 2019 Yılı Türkiye Kupası Engel Atlama Şampiyonası'nda Senem Kibar zirveye çıktı. Kibar, FYN 4 isimli atı ile iki gün süren müsabakalarda parkurları hatasız tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Emenike, Çetinkaya'nın yanına gitti

F.Bahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike'nin yeni adresi Belçika oldu. Nijeryalı golcü, sarı-lacivertlilerin eski idari menajeri olan Hasan Çetinkaya'nın şu anda sportif direktörlük yaptığı Westerlo ile anlaştı. Aynı takımda Türkiye'den Berke Özer ve Recep Gül de forma giyiyor.