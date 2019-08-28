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yuvaya döndü

Transferde gaza basan dün sürpriz bir hamle yaptı ve eski öğrencisi ile 1+1 yıllığına anlaştı. 5 sezon sonra siyah-beyazlı formayı giyecek olan Fernandes’in yıllık 1.1 milyon Euro alacağı öğrenildi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Manuel Fernandes yuvaya döndü

Beşiktaş'ta dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde olan eski futbolcusu Manuel Fernandes ile masaya oturan siyahbeyazlılar, yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Medel'in ayrıldığından önce ön libero arayışlarına başlayan ve Lille'den Thiago Maia ile el sıkışan yönetim, bir takviye daha yapmaya karar verdi. Beşiktaş, 33 yaşındaki Fernandes ile yaptığı pazarlıkta 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Transferin bugün resmen açıklanması bekleniyor. 2010-2011 sezonu devre arasında Beşiktaş'a gelen ve 2.5 yıl forma giydikten sonra Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer olan tecrübeli oyuncu, burada 5 sezon forma giydikten sonra bu yaz boşa çıkmıştı.

Beşiktaş formasıyla toplam 112 maça çıkan Manuel Fernandes 20 gol, 41 asistlik performans göstermişti.

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Manuel Fernandes yuvaya döndü
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