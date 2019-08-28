Manuel Fernandes yuvaya döndü

Beşiktaş'ta dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde olan eski futbolcusu Manuel Fernandes ile masaya oturan siyahbeyazlılar, yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Medel'in ayrıldığından önce ön libero arayışlarına başlayan ve Lille'den Thiago Maia ile el sıkışan yönetim, bir takviye daha yapmaya karar verdi. Beşiktaş, 33 yaşındaki Fernandes ile yaptığı pazarlıkta 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Transferin bugün resmen açıklanması bekleniyor. 2010-2011 sezonu devre arasında Beşiktaş'a gelen ve 2.5 yıl forma giydikten sonra Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer olan tecrübeli oyuncu, burada 5 sezon forma giydikten sonra bu yaz boşa çıkmıştı.

Beşiktaş formasıyla toplam 112 maça çıkan Manuel Fernandes 20 gol, 41 asistlik performans göstermişti.