Oğuzhan Özyakup: Kaptanlık benim üzerime yük oldu

LIGE iyi bir başlangıç yapan Oğuzhan Özyakup'tan çarpıcı açıklamalar geldi. A Spor'a konuşan yıldız oyuncu şunları söyledi: "Geçen sezon bana göre hayal kırıklığı oldu. Beşiktaş'a 19 yaşında 'Feda' sezonunda geldim. Zirveyi de dibi de gördüm. Taraftarların bana, benim de onlara kızma hakkım var. Takım kötü gidince kaptanlık üzerimde çok yük oldu. Bu yükü üstümden atmam gerekiyordu."

Medel alkışlarla veda etti

BOLOGNA'YA transfer olan Gary Medel, Beşiktaş'ın sabah idmanında takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Şilili yıldızı elinden tutarak antrenman sahasına kadar getirdi. Medel'in vedasında yönetici Ahmet Kavalcı ve futbol direktörü Ali Naibi de hazır bulundu. Beşiktaş, bu transfer için 1.5 milyon Euro alacak. Tecrübeli orta saha, İtalyan ekibiyle sezon başına 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lens için Suudilerden 2 milyon Euro

BEŞIKTAŞ, Jeremain Lens için şu ana kadar beklediği teklifleri alamadı. Hollandalı oyuncuyu transfer ettiği rakam olan 4 milyon Euro karşılığında satmak isteyen siyah-beyazlılara Suudi Arabistan'dan 2 milyon Euro'luk teklif geldi. Yönetimin teklifi yetersiz bulduğu öğrenilirken, Beşiktaş'ta sezon başına 2.3 milyon Euro kazanan Lens'in de kendisine önerilen ücreti beğenmediği gelen bilgiler arasında. Yönetim, 31 yaşındaki futbolcu için transferin son anlarına kadar bekleyecek, başka ilgilenen kulüp çıkmaması durumunda Suudi kulübünün teklifini değerlendirmeye alacak.

Orman yeniden aday

KULÜPLER Birliği Vakfı yarın başkanlık seçimi için toplanıyor. Mevcut başkan Fikret Orman da yeni yapılacak seçimde tekrar aday oldu. Şubat 2018'de Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlığını kaybetmesi sonrası, Kulüpler Birliği başkanlığından da olmasıyla birlikte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman göreve gelmişti. Orman'ın yaptığı görüşmelerde Anadolu takımlarının desteğini aldığı belirtildi.