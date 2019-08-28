Thiago Maia, Beşiktaş'ta

Gary Medel'in Bologna'ya transfer olmasının ardından ön liberoda alternatifsiz kalan siyahbeyazlılar, bu sorunu Thiago Maia ile çözdü. 6 numara mevkiisi için Mario Lemina ile birlikte iki adaydan biri olan Maia, maliyetinin daha düşük olması nedeniyle tercih edildi.

Bir yıllığına kiralanan 22 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro olarak belirlendi. 20 milyon Euro'ya Renato Sanches'in transfer edilmesinin ardından Lille'de gözden çıkarılan Thiago Maia'nın birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Brezilyalı oyuncuyla ön libero sorununu çözen Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi. Yönetim, golcü futbolcu için yapılan görüşmeleri de cuma gününe kadar tamamlamayı planlıyor.

Zago üç yıl önce önermişti

KARIYERINE Santos'ta başlayan Thiago Maia, genç yaşında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Beşiktaş'ın efsane stoperi Zago, 2016 yılında oyuncuyu siyah-beyazlılara önermiş ancak Maia'yı ikna edememişlerdi. Bir yıl sonra Fransız ekibi Lille, 14 milyon Euro bonservisle Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna dahil etmişti.