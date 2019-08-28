Trabzonspor - AEK maçının biletleri 5 dakikada tükendi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı deplasmanda muhteşem bir oyunla 3-1 yenerek avantaj yakalayan Trabzonspor'da herkes rövanş karşılaşmasını bekliyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta tribünde olmak isteyen taraftarlar, 100 ila 850 lira arasında değişen fiyatlarla dün satışa sunulan biletlere adeta hücum etti.

31 bin 20 kombineli taraftarı olan Karadeniz ekibinde satışa çıkan yaklaşık 8 bin bilet 5 dakika içinde tükendi. Trabzonsporlu taraftarlar yarın saat 20.30'daki mücadelede Akyazı tribünlerini tıklım tıklım dolduracak. Bu arada maçı İngiltere'den Michael Oliver'in yöneteceği açıklandı.

Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında Akyazı tribünlerini 31 bin 835 taraftar doldurmuş, bu rakam Anadolu takımları içinde en çok seyirciye oynanan ikinci karşılaşma olmuştu.