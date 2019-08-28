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ve 90 dakika sahada kaldı, 3 golle kazandı

Milli oyuncular ve 'nın ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı , 'i 3-0 (2) ve 'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 3. haftanın sonunda puanını 6'ya yükseltti. Zeki, takımının son golünde asist yapan isim oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 22:25
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı, Lille 3 golle kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 yendi.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı üçüncü hafta mücadelesinde Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.


Geçtiğimiz sezonu 5 asistle tamamlayan Zeki Çelik, Ligue 1'de geride kalan 3 haftada 2. asistini yaptı.

Ev sahibi ekip, 37 ve 74. dakikalarda Victor Osimhen ile 69. dakikada Jonathan Bamba'nın penaltı golleriyle galibiyete uzandı.

Lille bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Saint-Etienne 4 puanda kaldı.


Saint-Etienne savunmasının Yusuf Yazıcı için aldığı savunma önlemleri dikkat çekti.

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Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı, Lille 3 golle kazandı
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