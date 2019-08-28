Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı, Lille 3 golle kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 yendi.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı üçüncü hafta mücadelesinde Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.
Geçtiğimiz sezonu 5 asistle tamamlayan Zeki Çelik, Ligue 1'de geride kalan 3 haftada 2. asistini yaptı.
Ev sahibi ekip, 37 ve 74. dakikalarda Victor Osimhen ile 69. dakikada Jonathan Bamba'nın penaltı golleriyle galibiyete uzandı.
Lille bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Saint-Etienne 4 puanda kaldı.
Saint-Etienne savunmasının Yusuf Yazıcı için aldığı savunma önlemleri dikkat çekti.