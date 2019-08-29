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asist yaptı, kupada turladı

2. tur maçında deplasmanda League One ekiplerinden Lincoln Cİty ile karşılaştı. Rakibine karşı bir türlü üstün oyun sergileyemeyen Everton, önce yenik duruma düştü, ardından üstünlüğü ele geçirdi ancak koruyamadı. 74'te oyuna giren 'un asistiyle yeniden öne geçen Everton, maçın sonunda sahadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:03
Cenk Tosun asist yaptı, Everton kupada turladı

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Lincoln City ve Everton karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk dakikasında Anderson ile öne geçen Lincoln City, 36. dakikada Digne'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.? Everton, 59. dakikada Sigurdsson'un golüyle öne geçti. Lincoln City, 70. dakikada Andrade mükemmel bir golle skoru eşitledi.

CENK TOSUN GİRDİ, RAKİBİ ÇÖZDÜ

Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Iwobi çıktı ve Everton'ı bir kez daha öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise 74. dakikada oyuna giren Cenk Tosun oldu. Son sözü 88. dakikada Richarlison söyledi ve Everton, Lincoln City'i 4-2 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda 3. tura yükseldi.

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Cenk Tosun asist yaptı, Everton kupada turladı
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