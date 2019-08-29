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Yukatel , sezonunun kapanmasına günler kala ön libero takviyesi için sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Nijeryalı ya da Kolombiyalı isimlerinden birine imzayı attırmayı planlıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 15:26
Denizlispor Uche Agbo veya Guillermo Celis'i transfer edecek

Süper Lig'e 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda yapacağı 2 transferle takım kadrosuna son halini verecek. Stoper oyuncusu Frederic Veseli ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, ön libero transferini bugün bitirecek. Alternatifleri ikiye indiren yeşil-siyahlılar; Nijeryalı Uche Agbo ya da Kolombiyalı Guillermo Celis isimlerinden birine imzayı attıracak.

Denizlispor, Uche Agbo ve Guillermo Celis arasında tercih yaparak bugün anlaşma sağlayacağı ismi Denizli'ye getirecek.

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Denizlispor Uche Agbo veya Guillermo Celis'i transfer edecek
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