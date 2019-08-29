Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

'de maçının hazırlıkları sürüyor

, maçı hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:30
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ve çabukluk antrenmanı ile devam etti.

Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci Altay, sırtındaki ağrılar sebebiyle hazırlıklarını salonda sürdürürken, sakatlıkları bulunan Moses, Isla ve Hasan Ali çalışmalarda yer almadı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN