Galatasaray'a can simidi: Lokomotiv Moskova

Geçen hafta bitmesi beklenen Falcao transferi yılan hikâyesine döndü. Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov, 5 milyon Euro bonserviste ısrar ederken bu paranın 3 milyon Euro'su menajerler Jorge Mendes- Ahmet Bulut ikilisine, 2 milyon Euro'su Fransız kulübüne kalacak. Falcao'yu finanse etmek için oyuncu satmak zorunda olan G.Saray'ın kapısı sonunda çalındı. Hücum oyuncuları Ze Luis ve Luiz Adriano'yu satan Spartak Moskova, Diagne'yi gündemine aldı. Suudi Arabistan pazarına 15 milyon Euro ile giren G.Saray istediği teklifi alamadı. Ruslar, 9'dan 10 milyon Euro bonservise çıkarsa, sarı-kırmızılı yönetim, 'Evet' diyecek ve 3 milyon Euro zararına Diagne'yi satacak.

BELHANDA: BENI OYNAT HOCAM

GALATASARAY'IN Faslı yıldızı Younes Belhanda, hakkında çıkan, "Fıtık oldu. 1 ay futbol oynayamaz" haberlerine çok kızdı. 1 haftalık tedavi sonrası dün antrenmana çıkan ve kendini iyi hisseden tecrübeli futbolcunun, hocası Terim'den kendisini yarın Kayserispor maçında oynatmasını istediği öğrenildi.