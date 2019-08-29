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Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu , lacivert-beyazlı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 23:31
Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'ya transferini yorumladı

Kulübün sosyal medya hesaplarında açıklaması yer alan 35 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'nın bir parçası olduğum için mutluyum. Buradaki herkese bana gösterdikleri ilgiden ve sevgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşması için mücadele etmek ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.

Kulübün başarılarında pay sahibi olmak istediğini aktaran tecrübeli kanat oyuncusu, "Aslında her zamanki gibi hedeflerim var. Elimden gelenin en iyisini yapmak, bu oyunun keyfini çıkartmak ve Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilmek. Burada olduğum süre boyunca diğer takımlarda yaptığım gibi yine taraftarlar için bu takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Quaresma, "Şimdi futbol oynama ve insanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı." diyerek sözlerini tamamladı.

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Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'ya transferini yorumladı
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