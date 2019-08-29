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kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ’ın rakipleri kim olacak?

Monaco’da çekilecek kuralar öncesi heyecan dorukta! Geçen sezon şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanan temsilcimiz ’ın ’ndeki rakipleri bugün belli olacak. Sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbol severlerin merakı giderek artıyor. Öte yandan ‘’Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda’’ sorusunun cevabı da araştırılmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray’ın rakipleri kim olacak? Grup kuraları öncesi son dakika gelişmelerini buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 14:41
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray’ın rakipleri kim olacak?

'nde 'ın rakipleri kim oldu sorusu bugün yanıtını buluyor. Geçen sezon şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanan sarı kırmızılılar bu yıl ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Monaco'da yapılacak kura çekimine sayılı saatler kala heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı da araştırılmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri kim oldu sorusunun yanıtına kura çekiminin ardından buradan ulaşabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Heyecanlı anı şifresiz seyretmek isteyen kişiler mücadelenin yayın kanalını araştırmaya devam ediyor.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Monaco'da bugün 19:00'da başlayacak kura çekimi ile ilgili diğer tüm detaylar şöyle;

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray’ın rakipleri kim olacak?
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