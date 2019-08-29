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Son dakika: 'ın rakipleri kim oldu? grup maçları kura çekimi sonuçları burada!

2019-2020 sezonu grup kura çekimleri Monaco'da yapılıyor. Süper Lig'in son şampiyonu devler ligi kurasına 4. torbadan katıldığı kura çekimleri tamamlandı. Futbolseverler Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? sorusunu merakla araştırmaya devam ediyor. Peki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 20:05 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 20:06
Son dakika: Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi grup maçları kura çekimi sonuçları burada!

Beklenen gün geldi! 2019-2020 grup kuraları bugün Monaco'da yapılan kura çekimi ile belirleniyor. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig Şampiyonu 'ında 4. torbadan katıldığı kura çekiminde sporseverler arama motorlarında Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? sorsunun yanıtını arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimine ilişkin tüm gelişmeler...

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte tüm detaylar;

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Son dakika: Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi grup maçları kura çekimi sonuçları burada!
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