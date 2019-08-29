Son dakika: Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi grup maçları kura çekimi sonuçları burada!

Beklenen gün geldi! 2019-2020 Şampiyonlar Ligi grup kuraları bugün Monaco'da yapılan kura çekimi ile belirleniyor. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ında 4. torbadan katıldığı kura çekiminde sporseverler arama motorlarında Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? sorsunun yanıtını arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimine ilişkin tüm gelişmeler...

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte tüm detaylar;