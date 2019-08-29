Trabzonspor'un tur günü

Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maç 20.30'da başlayacak. Bu sezon Avrupa'da Sparta Prag, ligde de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynayacak. İlk maçı 3-1 kazanan Trabzonspor'a tur için her türlü beraberlik ve galibiyetin yanı sıra tek farklı yenilgiler de yetiyor. 1-3'te maç uzayacak. AEK'ya tur için 3 fark veya en az 4 gol atacağı iki farklı galibiyetler gerekiyor.

SAAT: 20.30

YAYIN: TRT 1

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

İSİMLER DEĞİŞİR KALİTE DEĞİŞMEZ

Ünal Karaman, "Kim oynarsa oynasın, futbolumuzda fark olmaz" dedi. AEK karşısında sahaya çıkacak oyuncuların rakibe bakışlarını değiştirmeyeceğini belirten bordo-mavili çalıştırıcı, "İnşallah güzel bir sonuçla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 3-1 yendikleri AEK ile bugün oynayacakları rövanş için, "Biz onları nasıl yenmişsek onlar da bizi yenebilir" dedi. Rakipte önemli değişiklikler yaşandığının altını çizen Karaman, "Bunun onlara nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Benim oyuncularım geçen seneden beri bir duruş sergiledi, o duruşla beraber buradayız. Biz hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım oyun kalitemizde fark yok. Hangi oyuncuları seçersek seçelim rakibe farklı bakma şansımız yok" diye konuştu.

HİÇBİR ZAMAN HAYAL SATMADIM

KARAMAN şöyle devam etti: "Büyük hedefleri büyük oyuncularla kazanırsınız. En yakın maç en önemli maçtır. İnşallah güzel sonuç alıp yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir zaman hayal satmadım. İşimiz çalışmak." Basın toplantısına katılan Abdülkadir Ömür de "Hocamın dediği gibi oynanmamış bir maç. Avantajlı bir skor ancak oynamadan bir şey diyemeyiz. Gruplara kalmak istiyoruz. İnşallah gruplara kalıp Trabzonspor'u iyi yerlere taşırız" ifadesini kullandı.

ZAMANI GELDİĞİNDE STURRİDGE'İ İZLERSİNİZ

KARAMAN, basın toplantısında yeni transfer Daniel Sturridge ile ilgili bir soruya şu cevabı verdi: "Sturridge'de zorlanmalar oldu. 4 Mayıs'tan beri zihninin de bayağı karışık olduğu ve belli bir yorgunluğu olduğunu dikkate almak lazım. Oyuncumuzu zamanı geldiğinde görürsünüz. Elbette yeni katılan arkadaşlarımız bize katkı yapacaklar. Takım kimyasını bozmama adına kullanmadığımız arkadaşlar var. Milli maç arasında bu eksikleri gireceğiz. Ama kendi tercihlerimize göre hareket edeceğiz. Arkadaşlarımız önemli isimler ve antrenman eksiklerini tamamladıklarında önemli katkılar yapacaktır. Kimse istedi diye oyuncu almayız, kimse istedi diye oyuncu oynatmayız."

129

Trabzonspor bugün AEK karşısında Avrupa kupalarında 129. kez sahaya çıkacak. 128 maçta 50 galibiyet, 45 yenilgi ve 33 beraberlik alırken rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 170 gol gördü.

- BİR GÖRÜŞ - İSKENDER GÜNEN?: Fenerbahçe'yi bırak bu maça bak

ATINA'DAKI 3-1'lik galibiyet bugünkü maç için büyük bir avantaj yalnız rehavete kapılmadan, her maçın kendi içinde zorluğu olduğu gerçeğini unutmadan, konsantrasyonu yüksek şekilde maça çıkmak zorunda Trabzonspor. Her ne kadar şu anda gözler bugünden çok hafta sonu Fenerbahçe deplasmanına odaklanmışsa da maçı hafife almak hiç de hoş olmayan görüntüleri ortaya çıkaracaktır. Ünal Karaman nasıl bir kadroyu sahaya sürer bilmek mümkün değil ama iki takımın son form durumlarını düşündüğümüzde rotasyonlu bir kadro da olsa Trabzonspor bugünkü maçtan istediği sonucu alabilecek yeterlilikte bir takım.