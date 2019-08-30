Adil Rami: Yıllardır burada gibiyim

SARI-LACIVERTLILERIN yeni transferi Adil Rami, "F.Bahçe'nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendim. Kulübün kapısından girdiğim andan itibaren sanki yıllardır burada olduğumu hissediyorum. F.Bahçe'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve çocukların toplumdaki yeri adına birçok projeye öncülük ettiğini duydum. Yürütülen kampanyalara katılmaktan mutluluk duyacağım" dedi. Kendisine yönelik iddialara da değinen tecrübeli futbolcu, "Bunlar benim kişiliğimi yansıtmıyor. Hakaret niteliğinde yorumlar yapılması durumunda hukuki süreç başlatabilirim" diye konuştu.

Özsoy: Kararı Volkan verecek

FENERBAHÇE Başkanvekili Semih Özsoy, Volkan Demirel'in kulüpteki geleceğini kendisinin belirleyeceğini söyledi. Özsoy, "Volkan, camiamızın evladı. Zaten kendisi ile görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla içimizden birisi. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir" dedi.