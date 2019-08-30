Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Keyifli ve heyecanlı geçecek olan maçı izlemek isteyen sporseverler Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

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