Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş ön libero sorununu çözdü: Mohamed Elneny

ön libero sorununu çözdü:

, ön libero sorununu Mısırlı ortaya sahayı kadrosuna katarak çözdü. Siyah beyazlılar, Maia'da sorun çıkınca 'in orta sahasına yöneldi. İngiliz ekibi, 'i bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019
Beşiktaş ön libero sorununu çözdü: Mohamed Elneny

Beşiktaş, ön libero transferinde sona geldi… Lille forması giyen Thiago Maia ile el sıkışan siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerliğini de yapan babası Joel Maia'nın oğlunu Türkiye'ye göndermek istememesi üzerine daha önce de gündemine gelen Mohamed Elneny'e yöneldi. 27 yaşındaki Mısırlı yıldız için Arsenal ile temasa geçen Kartal, yapılan pazarlıklar sonrasında masadan istediğini alarak kalktı.

İSTANBUL'A GELİP SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İngiliz ekibi, takımda forma şansı bulamayan Elneny'i bedelsiz olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti. Arsenal'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun İstanbul'a gelip, mukavele imzalaması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş, Thiago Maia defterini de tam olarak kapatmadı. Orta sahaya iki takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Brezilyalıyı ikna etmeye çalışıyor.

17 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Elneny, geçen sezon Arsenal'de 17 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon forma şansı bulamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri! Quaresma resmen Kasımpaşa'da

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş ön libero sorununu çözdü: Mohamed Elneny
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN