Cuma hutbesinde Kocaelispor'a dua edildi

Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı ve İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı, dün, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'i arayarak tüm takımı cuma namazı için İzmit Eren Camii'ne davet etti. Mehmet Ali Karadaşlı'nın bu talebine Kocaelispor yönetiminden olumlu yanıt geldi. Bugün Cuma namazında Kocaelisporlu tüm futbolcular Eren Camii'ne gitti. Namaz öncesi Kocaelisporlu futbolcular taraftarlarla fotoğraf çekildi. Cuma hutbesinin ardından Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı, Kocaelispor için minberden dualar etti.

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