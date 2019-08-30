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, sezon başında Yeni Malatyaspor'dan El Ahli'ye olan Sırp futbolcu 'i kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 16:14
Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki 10 numara ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Aleksic için düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de katıldı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında El Ahli'ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
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