Efsane Eskişehirspor’a komik yardım!

Tarihinin en kötü günlerini geçiren TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da dertler bitmiyor. Ekonomik açıdan zor günler geçiren Es-Es'e, eski futbolculardan Pinto'ya ödeme yapılamadığı için sezon başlamadan -6 puan ceza gelmişti. Transferde anlaştıkları oyuncuların lisansını çıkarmak için desteğe ihtiyaçları olduklarını belirten başkan Osman Taş, "Eskişehir'in tarihe karışmaması için yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Şehrin ileri gelen iş adamları ve sanayicilerinin yanı sıra belediyeden de talebimize olumsuz yanıt geldi. 5 milyon TL'ye sorunumuz çözülebilir ancak yaptığımız görüşmede Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kulübe destek vermeyeceklerini söyledi" dedi. Eskişehirspor'a, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yardımı da çok komik oldu. TFF 1. Lig'de son sırada yer alan ve çok zor günler geçiren kırmızı-siyahlıların yardım talebine karşılık belediyenin sadece 26 forma aldığını ifade eden Taş, "Gerçekten utanç verici bir durum. Önceki yönetimlerin hatasını bütün Eskişehir ödememeli. Belediye isterse bugün ihtiyacımız olan bu desteği sağlar ama onlar sadece 26 forma alarak destek vermeyi kestiler" diye konuştu.

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