Fatih Terim: En iyisini yapacağız

Teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi. Terim şunları söyledi: "Türk futboluna da Galatasaray'a da hayırlı olsun. Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama onların da kolay olmadığı gerçek. Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, o müziği duymak bile çok güzel. PSG, turnuvanın favorilerinden. Geçen seneki kayıptan sonra daha iyi hazırlanacaklardır. Real Madrid'i söylemiyorum bile. Turnuvanın favorileri sayılsa, ikisi onlar onlar. Club Brugge ile daha evvel Galatasaray eşleşti. Belçika futbolunun yükselen takımlarından biri. Galatasaray olarak kendimizi iyi hazırlayacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Kendimizi göstermeye çalışacağız."

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