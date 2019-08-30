Fatih Terim'den oyuncularına kart uyarısı

DENIZLI deplasmanında Marcao, Konyaspor maçında ise Seri gördükleri kırmızı kartla Galatasaray'ı 10 kişi bırakmıştı. Rakipleri karşısında eksik kalan Aslan, ilk iki haftada 5 puan kaybetti. Teknik direktör Fatih Terim, bugün oynanacak Kayserispor öncesi oyuncularını kart konusunda ser şekilde uyardı.

BELHANDA KADRODA SERİ'YE 2 MAÇ CEZA

KONYASPOR maçını belindeki ağrılar nedeniyle kaçıran Younes Belhanda, Kayseri deplasmanında formayı alıyor. Faslı yıldızın oynamadığı son 15 Süper Lig maçında sadece 6 galibiyet alabilen Galatasaray'ın Kayseri'deki kozu Faslı 10 numarası olacak. Bu arada Konya maçında kırmızı kart gören Seri 2 maç ceza aldı. Fildişili yıldız Kasımpaşa maçında da yok.

STEVEN NZONZI'YE FRANSA'DAN DAVET

GALATASARAY'IN Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transfer Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na davet edildi. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynayacakları Arnavutluk ve Andorra maçlarının kadrosunu açıkladı. Fransa Milli Takımı'nın orta sahasında böylece Matuidi, Sissoko, Tolisso, Nzonzi ve Pogba yer aldı.?