Galatasaray - Falcao transferini SABAH izledi: İşte o pazarlık

G.Saray dün hem Fransız kulübü hem de Falcao ile bir kez daha görüştü. Pazarlık gece boyunca devam etti. Falcao'da sorun yok. Para isteyen Monaco geri adım atmadı. Görüşmede Albayrak ve menajer Ahmet Bulut yer aldı. Bugün imzalar atılacak



Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala G.Saray'da forvet mesaisi dört koldan sürüyor. Kolombiyalı golcü Falcao ile anlaşan ve Monaco'yu da ikna etme aşamasına getiren Aslan, bugün mutlu haberi verecek. Monaco Teknik Direktörü Jardim'le son kez görüşen ve "Galatasaray'a gitmek istiyorum. Beni burada artık tutmayın. Bu takıma faydam olmaz'' diyen Falcao sonunda izin aldı.

Ünlü menajerler Jorge Mendes-Ahmet Bulut ikilisine ödenecek 3 milyon Euro komisyonu üstlenmeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Monaco yönetimi ile de bonservis bedeli için kıran kırana bir pazarlık yaptı. Görüşmeler gece boyunca sürdü. Dün Fransa'ya giden başkan Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut otelde de Falcao ile bir araya geldi. Yıldız futbolcu, başkan ile de tanıştı. Zaten bilindiği gibi Falcao 2+1 yıllık ön anlaşma imzalamıştı. Bugün resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Artık gözler Mbaye Diagne'yi S.Moskova'ya satılmasına çevrildi.

BAŞKAN CENGİZ: CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

KURA çekimi için Monaco'da bulunan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao için "Aylardır uğraşıyoruz. İletişim hatalarından ötürü acımadan eleştiriler yapıldı. Abdurrahim kardeşime acımasızca eleştiriler yapıldı. Bütün yönetici arkadaşlarımız yürekten, canla, başla çalışıyor. 9 transfer yaptık, sadece 1.5 milyon Euro ödedik. Bizim UEFA'ya sözümüz var. Taraftarımız yetinmiyor, yeni transfer istiyor" yorumunu yaptı. Cengiz, kura için ise "G.Saray zorların takımıdır. Şeker gibi grup denir hep... Zehir gibi gruptayız" dedi.