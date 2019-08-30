Galatasaray'a 10 numara rakipler

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray ateşe düştü. Fatih Terim yönetiminde üst üste ikinci kez Kupa1'de boy gösterecek olan sarıkırmızılılar, dev rakiplerle eşleşti. Monaco'daki kura çekimini Aslan'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder belirledi. Kuraya dördüncü torbadan katılan Cimbom, A Grubu'nda yıldızlar karması olan Fransa şampiyonu PSG ve İspanyol devi Real Madrid'in yanı sıra Belçika ekibi Club Brugge'a rakip oldu. İlk maçlar 17-18 Eylül'de oynanacak. Final ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

İLK MAÇ BELÇİKA'DA CLUB BRUGGE İLE

G.SARAY, Devler Ligi macerasına 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'da oynayacağı Club Brugge maçıyla başlayacak. Cimbom, evindeki ilk zorlu sınavını ise 1 Ekim Salı günü PSG'ye karşı verecek. Program şöyle: 18 Eylül Çarşamba 19.55: Club Brugge-Galatasaray, 1 Ekim Salı 22.00: Galatasaray-PSG, 22 Ekim Salı 22.00: G.Saray-Real Madrid, 6 Kasım Çarşamba 23.00: Real Madrid-Galatasaray, 26 Kasım Salı 20.55: Galatasaray- Club Brugge, 11 Aralık Çarşamba 23.00: PSG-Galatasaray.



Monaco'da gerçekleştirilen kura çekiminde grupları Sneijder belirledi. Salona en büyük kupayı ise, UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcisi olan ve 2020 İstanbul Finali'nin tanıtım elçisi seçilen Hamit Altıntop getirdi.

İSTANBUL 2020 GÖRÜCÜYE ÇIKTI

UEFA, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin logosunu açıkladı. Logoda İstanbul'a dair yerel unsurların olması dikkat çekti. Sanatçı ve illüstratör Tolga Tarhan tarafından tasarlanan görsel, günbatımında kentin soyut bir tasvirine dayanıyor. Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı. Bu arada logo Monaco'daki grup kura çekminde sırasında tanıtıldı.