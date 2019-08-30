Mehmet Ekici Beşiktaş'ın kapısından bile geçemez

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de kendisinden kulüp bulması istenilen Mehmet Ekici'yle transfer görüşmesi yaptıkları iddiasını yalanladı. Siyah-beyazlı kulübün ikinci Başkanı Serdal Adalı ise konuyla ilgili olarak, "Mehmet Ekici ile ilgili iddiaları takip ediyorum. Taraftarlarımız rahat olsun, biz kolej havasında yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Ekici'nin geçen sene transfer zamanında Beşiktaş'a yaptıklarını herkes biliyor. Değil transferini yapmak, kulübün önünden bile geçemez" ifadelerini kullandı.

Orman yeniden başkan

BEŞIKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda ikinci kez Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığa seçildi. Vakıf olarak ellerinde kanuni bir güç bulunmadığını belirten Orman, "Gündemimiz pek farklı değil. Federasyonla iş birliği yaparak Türk futbolundaki problemleri çözme gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Quaresma'ya 600 bin Euro!

BEŞIKTAŞ, Ricardo Quresma'ya Kasımpaşa vizesi verdi. Portekizli yıldıza alacaklarına karşılık 600 bin Euro ödemeyi kabul eden siyahbeyazlılar, oyuncu için bonservis bedeli de talep etmedi. Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Quaresma, lacivert-beyazlılardan 2 sezonu tamamlaması halinde toplamda 2.5 milyon Euro kazanacak. Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yeni takımında ise 17 numarayı kullanacak.