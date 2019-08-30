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cephesinden yorumu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'nın Portekizli teknik direktörü , ’nde aynı grupta mücadele edecekleri 'in saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirtti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 18:38
Roma cephesinden Medipol Başakşehir yorumu

Fonseca, sarı-kırmızılı takımın internet sitesinde, Roma'nın UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Wolfsberger ve Borussia Mönchengladbach ile eşleştiği kura çekimini değerlendirdi.

46 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde artık bütün takımların çok iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, "UEFA Avrupa Ligi, mini bir Şampiyonlar Ligi'ne dönüşmekte. Bütün takımlar üst düzey. Biz kendi gücümüzün farkındayız ve bu turu geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluğu son anda kaçırdığını ve ligi ikinci sırada bitirdiğini anımsatan Fonseca, "Çok iyi bir defansa sahipler. Arda Turan ve Robinho gibi çok deneyimli oyunculara sahipler. Saygı duyulması gereken bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Fonseca, Borussia Mönchengladbach'ın geçen yıl bu kupadaki grup maçlarında 6'da 6 yaptığına dikkati çekerken, Avusturya takımı Wolfsberger'i çok iyi tanımadıklarını, sürpriz yaşamamak için bu takıma karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.

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Roma cephesinden Medipol Başakşehir yorumu
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