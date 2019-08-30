Ronaldo efekt

Real Madrid Instagram hesabı dünya genelinde 77.6 milyon takipçisi 1 numaradaki yerini korurken Juventus, Cristiano Ronaldo transferi ile Manchester United'ı geride bırakarak bu sıralamada üçüncülüğe yükseldi.
Torino kulübü, Portekizli yıldızın gelişi ile takipçi sayısını tam 10 milyon arttırarak 31.1 milyona çıkardı. Takipçi sayısında Real Madrid'in ardından ezeli rakibi Barcelona geliyor. Katalan ekibi 76.4 milyon takipçi ile listede ikinci sırada. 31.1 milyon ile üçüncülüğe yükselen Juventus'u 31 milyon takipçi
ile Manchester United ve 23.8 milyon takipçisi olan PSG takip ediyor.
Real Madrid gibi Cristiano Ronaldo da sosyal medyada rakipsiz. Portekizli yıldız 131 milyon takipçisi ile dünyanın en çok izlenen sporcusu durumunda.