Ronaldo efekt

BUGÜN NELER OLDU

Torino kulübü, Portekizli yıldızın gelişi ile takipçi sayısını tam 10 milyon arttırarak 31.1 milyona çıkardı. Takipçi sayısında Real Madrid'in ardından ezeli rakibi Barcelona geliyor.ile Manchester United ve 23.8 milyon takipçisi olan PSG takip ediyor.