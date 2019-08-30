Son dakika: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Trabzonspor’un rakipleri kim oldu?

Son dakika haberi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yapılıyor. On binlerce futbol tutkunu gözlerini Avrupa Ligi kura çekimine çevirdi. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Peki Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi son dakika haberinin ayrıntıları…

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI...

Temsilcilerimiz bulundukları torbadaki takımlarla ve birbirleriyle eşleşemeyecek.

Muhtemel rakipler şöyle:

1. TORBA: BEŞİKTAŞ, Manchester United, Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg

4. TORBA: TRABZONSPOR, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDEN ÖNEMLİ NOTLAR

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi elemesi halinde kuraya katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.