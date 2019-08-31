Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile olan karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

Giriş Tarihi: 31.8.2019