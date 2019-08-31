A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile olan karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Kadroda Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 futbolcu yer alırken, Galatasaray'dan ise oyuncu bulunmadı.
İşte aday kadroya çağrılan isimler... Kaleci:
Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır. Defans:
Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç. Orta Saha:
Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu. Forvet:
Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.