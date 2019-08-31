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A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile olan karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile olan karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Kadroda Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 futbolcu yer alırken, Galatasaray'dan ise oyuncu bulunmadı. İşte aday kadroya çağrılan isimler... Kaleci: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır. Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç. Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu. Forvet: Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.
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A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
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