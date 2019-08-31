Ankaragücü paşalar gibi

SÜPER Lig'in 3. haftasında Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenmeyi başardı.
Kasımpaşa'nın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Quaresma, karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyuna girdi ve 45 dakika forma şansı buldu.
Mücadelenin tek golü 23. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Kitsou'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasına arka direkte iyi yükselen İlhan kafayı vurdu ve kaleci Fatih'i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve beraberlik golünü bulmaya çalışan Kasımpaşa 1-0'lık sonuca engel olamadı.
Fotoğraf: Turgut Doğan