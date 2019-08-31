Başakşehirli Mossoro Göztepe'ye geliyor

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aleksic'i Başakşehir'e kaptıran Göz-Göz, Mossoro ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncuyla 1 yıl daha kontratı bulunan Başakşehir'in de Mossoro'ya gitmesi için izin verdiği belirtildi.

Geçen hafta Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan 36 yaşındaki Brezilyalı ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Brezilya'da Internacional takımında futbola başlayan Mossoro, Portekiz'de Maritimo ve Braga'da oynadı. Suudi Arabistan'ın Ah Ahli ekibinde de top koşturan deneyimli orta saha 2014-2015 sezonunda Başakşehir'e imza attı. İstanbul ekibinde 4 sezonda düzenli olarak forma giyen oyuncu 150 lig maçında 19 gole imza attı.