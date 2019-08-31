Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Konyaspor - Antalyaspor

CANLI | -

, 'in 3. haftasında 'u konuk ediyor. 19.15'te başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.8.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 19:16
CANLI | Konyaspor - Antalyaspor

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. 19.15'te başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcıları Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR - ANTALYASPOR

İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Daci, Skubic, Anicic, Jens Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Konyaspor - Antalyaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN