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'den 'ye göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü , Süper Lig'in 3. haftasında aldıkları 3-2'lik Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı futbol dışı anlatması halinde işin cezaya gideceğini belirten Terim, çok sert ifadeler kullandı. İddiaya göre Fatih Terim, 'nin transferine de bir göndermede bulundu. İşte Terim'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 31.8.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 11:14
Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye Mevlüt Erdinç göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü , Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye Mevlüt Erdinç göndermesi!
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