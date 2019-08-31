Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye Mevlüt Erdinç göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında aldıkları 3-2'lik Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı futbol dışı anlatması halinde işin cezaya gideceğini belirten Terim, çok sert ifadeler kullandı. İddiaya göre Fatih Terim, Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç transferine de bir göndermede bulundu. İşte Terim'in o sözleri...
Giriş Tarihi: 31.8.2019 11:09Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 11:14
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.