Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo transferinden kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferi, Marsilya'nın son dakika talebi nedeniyle çıkmaza girdi. L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olimpik Marsilya ile 6 milyon Euro bonservis noktasında anlaşma sağladı. Olimpik Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, 6 milyon Euro'yu tek seferde ve peşin olarak istedi. Fenrebahçe tarafı, bunun imkansız olduğunu ve bonservis ücretinin taksitlendirilmesinin gerektiğini iletti.

MARSILYA PARAYI PEŞİN İSTEDİ

Marsilya'nın 6 milyon Euro'yu peşin olarak istemesinin arkasında, Luiz Gustavo yerine takıma alınması planlanan Valentin Rongier transferinin çıkmaza girmesi gösterildi. Nantes Başkanı Waldemar Kita, Rongier'yi satma konusunda uzlaşmaz bir tavra sahip olduğu belirtildi.

TAKSİT OLMAZSA GERÇEKLEŞMEYECEK

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Gustavo'nun bonservisi konusunda 2 Eylül tarihine kadar taksit yapmaya yanaşmaması halinde bu transfer gerçekleşmeyecek.

Kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek isteyen ve Marsilya yönetimine rest çeken 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, bu gelişmeler sonrası nasıl bir tepki göstereceği de merak konusu oldu.