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'da puan kayıpları sürüyor

Preimer Lig'in dördüncü hafta açılış maçında , konuk olduğu ile 1-1 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019 17:30
Manchester United'da puan kayıpları sürüyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin dördüncü haftasının açılış maçında Manchester United, Siant Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Manchester United, 10. dakikada Daniel James'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 58. dakikada Jannik Vestergaard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Southampton'da Kevin Danso, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin son üç haftasında puan kayıplarını sürdüren Manchester United, bu beraberliğin ardından maç fazlası ve 5 puanla 4. sırada yer aldı. Southampton ise 4 puanla 13. sıraya yükseldi.

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Manchester United'da puan kayıpları sürüyor
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