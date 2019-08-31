Monaco'dan Galatasaray'a: Parasız vermeyiz

PERŞEMBE sabahı Fransa'ya çıkarma yapan Galatasaray heyeti dün de Monaco'da kaldı. Başkan Mustafa Cengiz gece İstanbul'a dönerken, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Falcao için Monaco'da kamp kurdu. Falcao da görüşmenin gerçekleştiği La Meridien Hotel'e geldi ve transferi için tekrar izin istedi. Ancak Fransız kulübü 5 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı. Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, "Falcao'nun durumunda büyük bir değişiklik olmadı fakat görüşmeler devam ediyor. Transfer sezonunun kapanmasına henüz birkaç gün daha var, bir şeyler olabilir fakat henüz kesin bir şey yok" açıklamasını yaptı.

OTELDEKİ ZİRVEYE SABAH DAMGASI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut'un, Monaco'daki otelde önceki gün Falcao ile görüşmesini SABAH Spor görüntülemişti. Pazarlıklar bugün de sürerken, bu fotoğraf gündeme oturdu.

MHK 'HER ŞEY IYI OLACAK' DEMIŞTI!

KAYSERISPOR Başkanı Erol Bedir, maçın hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun kararlarına tepki gösterdi. Bedir, "Galatasaray buraya 1 puanla gelmişti. Burada kazanmalıydı. Bir şekilde kazanmalıydı. İki futbolcumuz, Galatasaray'a neden gol attınız diye cezalandırıldı. Emre Mor niye atıldı anlamadım. Herkesin vicdanına bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek. Yazıklar olsun! MHK ve TFF, yarın toplanacak ve hakemlere 1-2 maç ceza verecek. MHK bize her şey iyi olacak demişti. Bu nasıl iy-i lik. Anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor, çok farklı şeyler oluyor. Sizin Galatasaray'ı yenme şansınız yok diyorlar. Galatasaray yenilseydi, belki başka dengeler bozulacaktı" dedi.

HAYALETE KİRALIK FORMÜLÜ!

FATIH Terim tarafından, 3 haftadır 11'de oynatılmasına rağmen sahada hayalet gibi dolaşan Diagne'ye bir türlü kulüp bulunamadı ve son çare olarak kiralama formülü devreye girdi. Belçika'dan Anderlecht, İtalya'dan ise Lecce Senegalli golcü için girişimde bulundu. Yönetim, zorunlu satın alma opsiyonuyla Diagne'yi göndermeye sıcak bakıyor.