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Oynama kararını Abdülkadir Ömür verecek

’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür kendini iyi hissederse yarınki Fenerbahçe maçında forma giyebilecek

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Oynama kararını Abdülkadir Ömür verecek
Yunan ekibi AEK ile oynanan rövanş maçında sakatlanarak 44. dakikada oyunu terkeden Abdülkadir Ömür'ün sağ dizinde darbeye bağlı olarak ufak bir travma ve ödem oluştuğu belirtilmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise dün 20 yaşındaki oyuncu için, "Fenerbahçe maçına yetişmesi çok zor görünüyor. Peş peşe maç oynadı. Önceki maçta da zaten sakatlığı vardı ve o nüksetti. Oynayıp oynamaması, hocamızın ve Abdülkadir Ömür'ün takdiri" dedi.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayrağı ile poz veriken, Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!" mesajını paylaştı.
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