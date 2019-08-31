Sahne Pedro Rebocho’nun

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de bugün Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ın yeni transferida ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Ayrıca geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna giren bir başka yeni transferda ilk kez 11'de başlayacak. İki hafta üst üste sahasında oynayacağı fikstürden kazasız çıkmak isteyen Kartal'ın, Vodafone Park'ta oynayacağı mücadele 21:45'te başlayacak ve maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Öte yandan Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de tam 14 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetinitarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki